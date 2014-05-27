Корнилова (Севостьянова) Вера Михайловна
Место рожденияАбдулино, Оренбургская обл., Россия
Дата рождения30.12.1941
Дата смерти27.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1941
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
22.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнилов Тимофей Тимофеевич
г. Абдулино, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнилов Тимофей Тимофеевич
г. Абдулино, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.2014
г. Абдулино, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
г. Абдулино, Оренбургская область