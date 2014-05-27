Корнилова (Севостьянова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Севостьянова) Вера Михайловна

Место рождения

Абдулино, Оренбургская обл., Россия

Дата рождения

30.12.1941

Дата смерти

27.05.2014

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1941

Отец: Севостьянов Михаил Иванович

Мать: Севастьянова Екатерина

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
22.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилов Тимофей Тимофеевич

г. Абдулино, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилов Тимофей Тимофеевич

г. Абдулино, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Тимофей Тимофеевич

Смерть
27.05.2014
г. Абдулино, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
г. Абдулино, Оренбургская область
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