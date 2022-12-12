Ефимочкина (Гурина) Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
27.12.1893 ст.
Сын: Ефимочкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.06.1909 ст.
Сын: Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич
Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.05.1912 ст.
Сын: Ефимочкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ефимочкина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимочкина Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимочкина Евфросинья Васильевна
Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно