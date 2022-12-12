Ефимочкина (Гурина) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимочкина (Гурина) Параскева Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурин Алексей Фёдорович

Мать: Гурина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
27.12.1893 ст.

Сын: Ефимочкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.06.1909 ст.

Сын: Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич

Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1912 ст.

Сын: Ефимочкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ефимочкина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимочкина Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимочкина Евфросинья Васильевна

Отец ребёнка: Ефимочкин Василий Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимочкин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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