Гараева (Гирфанова) Мамида
Место рожденияБашкирия, Кигинский р-н, дер. Таймеево
Дата рождения29.06.1936
Дата смерти25.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936
Отец: Гирфанов Ахмет
Развод
Неизвестно
Муж: Гараев Энгель
Бракосочетание
10.01.1964
Муж: Гараев Энгель
Рождение ребёнка
14.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гараев Энгель
Рождение ребёнка
01.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гараев Энгель
Смерть
25.07.2012
Похороны
Неизвестно