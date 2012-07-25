Гараева (Гирфанова) Мамида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараева (Гирфанова) Мамида

Место рождения

Башкирия, Кигинский р-н, дер. Таймеево

Дата рождения

29.06.1936

Дата смерти

25.07.2012

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936

Отец: Гирфанов Ахмет

Мать: Гирфанова (Сагдеева) Мукаррама

Развод
Неизвестно

Муж: Гараев Энгель

Бракосочетание
10.01.1964

Муж: Гараев Энгель

Рождение ребёнка
14.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Энгель

Рождение ребёнка
01.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Энгель

Смерть
25.07.2012
Похороны
Неизвестно

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