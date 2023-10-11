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Корелина Евфимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

До 1748

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Корелин Иван Степанович

Отец ребёнка: Корелин Степан

Уртам, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Корелин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Корелин Степан

Уртам, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Корелина Неонила Степановна

Отец ребёнка: Корелин Степан

Уртам, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Корелин Стефан (Степан) Степанович

Отец ребёнка: Корелин Степан

Уртам, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Уртам, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Степан

Смерть
До 1748
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