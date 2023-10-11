Корелина Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиДо 1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Отец ребёнка: Корелин Степан
Рождение ребёнка
1715
Сын: Корелин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Корелин Степан
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Корелина Неонила Степановна
Отец ребёнка: Корелин Степан
Рождение ребёнка
1727
Сын: Корелин Стефан (Степан) Степанович
Отец ребёнка: Корелин Степан
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корелин Степан
Смерть
До 1748