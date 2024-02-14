Камалетдинов Бадертдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиОколо 1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Камалетдинов Валимухаммат
Мать: Нагима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камалетдинова) Гульфруз
Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур
Рождение ребёнка
1952
Сын: Камалетдинова Ильнур
Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур
Рождение ребёнка
07.03.1957
Дочь: Нагимуллина (Камалетдинова) Альфинур
Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур
Смерть
Около 1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость