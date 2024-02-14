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Камалетдинов Бадертдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Камалетдинов Валимухаммат

Мать: Нагима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камалетдинова) Гульфруз

Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур

Рождение ребёнка
1952

Сын: Камалетдинова Ильнур

Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур

Рождение ребёнка
07.03.1957

Дочь: Нагимуллина (Камалетдинова) Альфинур

Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалетдинова Закиянур

Смерть
Около 1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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