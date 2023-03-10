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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Коврижных Ларион Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1774
Сын: Коврижных Северьян Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон
Рождение ребёнка
1777
Сын: Коврижных Климонт Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон
Рождение ребёнка
18.01.1781
Сын: Коврижных Емельян Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон