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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Коврижных Ларион Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон

Рождение ребёнка
Между 1772 и 1774

Сын: Коврижных Северьян Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон

Рождение ребёнка
1777

Сын: Коврижных Климонт Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон

Рождение ребёнка
18.01.1781

Сын: Коврижных Емельян Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон

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