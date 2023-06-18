Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.01.1941
Дочь: Фролова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Ирина(Арина) Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей
Смерть
Неизвестно