Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Фролов Виктор Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.01.1941

Дочь: Фролова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Ирина(Арина) Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей

Смерть
Неизвестно