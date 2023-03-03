Зверкова (Львова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Зверков Вячеслав Борисович
Отец ребёнка: Зверков Борис Степанович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Панферова Наталия Борисовна
Отец ребёнка: Зверков Борис Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно