Зверкова (Львова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверкова (Львова) Екатерина Николаевна

Зверкова (Львова) Екатерина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Зверков Вячеслав Борисович

Отец ребёнка: Зверков Борис Степанович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Панферова Наталия Борисовна

Отец ребёнка: Зверков Борис Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверков Борис Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close