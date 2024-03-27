Мустафин Абдулкадир
Место рожденияп.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Дата рождения1883
Дата смерти1950
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Мустафин Абдурахман
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мустафин Махмуд
Мать ребёнка: Мустафина Фатиха
Рождение ребёнка
10.10.1934
Сын: Мустафин Шамиль
Мать ребёнка: Мустафина Фатиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мустафина Фатиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустафина Фатиха
Смерть
1950