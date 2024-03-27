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Мустафин Абдулкадир

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

1883

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

1923 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мустафин Абдурахман

Мать: не указана

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Мустафин Махмуд

Мать ребёнка: Мустафина Фатиха

Рождение ребёнка
10.10.1934

Сын: Мустафин Шамиль

Мать ребёнка: Мустафина Фатиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Фатиха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустафина Фатиха

Смерть
1950
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