(Чапни) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Чапни 3 Василий Харлампиевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.11.1892
Сын: Макмак Михаил Саввич
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Бракосочетание
1892
Муж: Макмак Савва Саввич
Супруг(-а): Ирина Васильевна (Макмак (Чапни))
Рождение ребёнка
1894
Сын: Неизвестно Георгий Саввович
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Вера Саввична
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Христина Саввична
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пелагия Саввична
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Сарра Саввична
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Надежда Саввична
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Неизвестно Василий Саввович
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Саввична
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Неизвестно Михаил (Мина) Савельевич
Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич
Смерть
Неизвестно