Сибирева (Ушкова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирева (Ушкова) Евдокия Павловна

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Место рождения

Зяглуд-Какся, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1926

Отец: Сибирев Павел Васильевич

Мать: Сибирева (Кузьмина) Елена Егоровна

Зяглуд-Какся, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сибирева Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сибирева Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибирев Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибирев Василий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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