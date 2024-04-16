Сибирева (Ушкова) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения11.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сибирева Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сибирева Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибирев Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибирев Василий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно