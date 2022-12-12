Спесивцева Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Спесивцева Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Спесивцев Павел Максимович
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Спесивцев Родион Павлович
Отец ребёнка: Спесивцев Павел Максимович
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Спесивцева Елена Павловна
Отец ребёнка: Спесивцев Павел Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно