Спесивцева Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спесивцева Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Спесивцева Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Спесивцев Павел Максимович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Спесивцев Родион Павлович

Отец ребёнка: Спесивцев Павел Максимович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Спесивцева Елена Павловна

Отец ребёнка: Спесивцев Павел Максимович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спесивцев Павел Максимович

Смерть
Неизвестно
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