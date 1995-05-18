Мироненко Ирина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1995
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1995
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.2017
Дочь: Мироненко Мирослава Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности