Мироненко Ирина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко Ирина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1995

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1995

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.2017

Дочь: Мироненко Мирослава Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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