Крутько (Щавлик) Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутько (Щавлик) Ирина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1993

Дочь: Крутько Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Крутько Евгений Борисович

Рождение ребёнка
03.02.1993

Дочь: Крутько Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Крутько Евгений Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутько Евгений Борисович