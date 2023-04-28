Крутько (Щавлик) Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1993
Дочь: Крутько Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Крутько Евгений Борисович
Рождение ребёнка
03.02.1993
Дочь: Крутько Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Крутько Евгений Борисович
Бракосочетание
Неизвестно