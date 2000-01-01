Чистова Вера Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1987
Дочь: Чистова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чистов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1992
Сын: Чистов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Чистов Николай Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно