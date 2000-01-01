Чистова Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистова Вера Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1987

Дочь: Чистова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чистов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
02.03.1992

Сын: Чистов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Чистов Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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