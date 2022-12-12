Морозов Иван Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Иван Абрамович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.12.1871

Дата смерти

22.07.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.07.1921
г. Карловы Вары, Чехия
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