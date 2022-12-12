Морозов Иван Абрамович
Место рождения
Дата рождения09.12.1871
Дата смерти22.07.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
22.07.1921
г. Карловы Вары, Чехия