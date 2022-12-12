Литовко Емельян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1802
Сын: Литовко Василий Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Плоское, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 381, файл 21 (стр. 68), запись 1 и Ф. 679, о. 1, д. 143, файл 773 (стр. 180), запись 1 и Ф. 679, о. 1, д. 143, файл 691 (стр. 180), запись 1 https://www.familysearch.org/ark:/6190... Показать все