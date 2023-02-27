(Лазовская) Варвара
Место рождениясело Сулы, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
село Сулы, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Никифор
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно