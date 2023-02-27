(Лазовская) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лазовская) Варвара

(Лазовская) Варвара

avatar

Место рождения

село Сулы, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

село Сулы, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Никифор

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close