Афонасьева Нина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьева Нина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Константин Емельянович

Мать: Афонасьева Ольга Трофимовна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Старшинова Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Старшинов Леонид

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Старшинова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Старшинов Леонид

Рождение ребёнка
1961

Сын: Старшинов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Старшинов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старшинов Леонид

Смерть
Неизвестно
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