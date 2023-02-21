Афонасьева Нина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Старшинова Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Старшинов Леонид
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Старшинова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Старшинов Леонид
Рождение ребёнка
1961
Сын: Старшинов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Старшинов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старшинов Леонид
Смерть
Неизвестно