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(Мавлютова) Бягидя

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Гайнулла

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гайнуллин Гыймядетдин

Отец ребёнка: Нигматуллин Гайнулла

Рождение ребёнка
1837

Сын: Гайнуллин Хайбулла

Отец ребёнка: Нигматуллин Гайнулла

Смерть
Неизвестно

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