(Мавлютова) Бягидя
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нигматуллин Гайнулла
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Нигматуллин Гайнулла
Рождение ребёнка
1837
Сын: Гайнуллин Хайбулла
Отец ребёнка: Нигматуллин Гайнулла
Смерть
Неизвестно