Харин Назар Феодосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1912
Дочь: Пожилова Анна Назаровна
Мать ребёнка: Харина Мария Анфиногеновна
Россия Вологодская область Бабушкинский район деревня Парково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия Вологодская область Бабушкинский район деревня Парково