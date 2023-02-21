Харин Назар Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харин Назар Феодосьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1912

Дочь: Пожилова Анна Назаровна

Мать ребёнка: Харина Мария Анфиногеновна

Россия Вологодская область Бабушкинский район деревня Парково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Мария Анфиногеновна

Смерть
Неизвестно
Россия Вологодская область Бабушкинский район деревня Парково
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