Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсений

Мать: Аграфена

Рождение ребёнка
06.03.1905

Дочь: Фокина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Фоканович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Иван Фоканович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Фоканович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Фоканович

Смерть
Неизвестно
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