Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1905
Дочь: Фокина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Фокин Иван Фоканович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фокин Иван Фоканович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Фокин Иван Фоканович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фокин Иван Фоканович
Смерть
Неизвестно