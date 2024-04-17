Карякин Петр Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Карякин Нефед Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарина Настасья Петровна
Мать ребёнка: Карякина (Фефелова) Марья Федосовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карякин Тит Петрович
Мать ребёнка: Карякина (Фефелова) Марья Федосовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Карякин Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Карякина (Фефелова) Марья Федосовна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Карякина (Фефелова) Марья Федосовна
Смерть
Неизвестно