Карякин Петр Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарякин Петр Нефедович

Карякин Петр Нефедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Карякин Нефед Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарина Настасья Петровна

Мать ребёнка: Карякина (Фефелова) Марья Федосовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карякин Тит Петрович

Мать ребёнка: Карякина (Фефелова) Марья Федосовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карякина (Фефелова) Марья Федосовна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Карякин Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Карякина (Фефелова) Марья Федосовна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Карякин Иван Петрович

Мать ребёнка: Карякина (Фефелова) Марья Федосовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.