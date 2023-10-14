Проничев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проничев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проничев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1946

Дочь: Альбина

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проничев Валера

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проничев Василий

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Надежда

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно
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