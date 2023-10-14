Проничев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Проничев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проничев Валера
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проничев Василий
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Надежда
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно