Piórkowska (Szydlik) Marianna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Piórkowska (Szydlik) Marianna

Место рождения

, Osuchowa/Poręba akt 145/1879

Дата рождения

20.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1852 г.р.

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879

Отец: Szydlik Wincenty

Мать: Szydlik (Pieńkos) Rozalia

Бракосочетание
28.01.1896

Муж: Piórkowski Mateusz

Рождение ребёнка
14.07.1897

Дочь: (Piórkowska) Rozalia

Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz

Рождение ребёнка
27.05.1899

Дочь: Siennicka (Piórkowska) Anna

Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz

Рождение ребёнка
05.02.1902

Дочь: Perzyna (Piórkowska) Elżbieta

Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz

Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Piórkowski Stanisław

Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz

Рождение ребёнка
17.03.1907

Дочь: Jakubiak (Piórkowska) Rozalia

Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz

Рождение ребёнка
29.06.1910

Дочь: (Piórkowska) Franciszka

Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz

Рождение ребёнка
1913

Сын: Piórkowski Franciszek

Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Piórkowska) Marianna

Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz

Рождение ребёнка
25.02.1918

Сын: Piórkowski Antoni

Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz

Смерть
Неизвестно

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