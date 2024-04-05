Piórkowska (Szydlik) Marianna
Место рождения, Osuchowa/Poręba akt 145/1879
Дата рождения20.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879
Отец: Szydlik Wincenty
Бракосочетание
28.01.1896
Муж: Piórkowski Mateusz
Рождение ребёнка
14.07.1897
Дочь: (Piórkowska) Rozalia
Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz
Рождение ребёнка
27.05.1899
Дочь: Siennicka (Piórkowska) Anna
Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz
Рождение ребёнка
05.02.1902
Дочь: Perzyna (Piórkowska) Elżbieta
Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz
Рождение ребёнка
05.10.1904
Сын: Piórkowski Stanisław
Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz
Рождение ребёнка
17.03.1907
Дочь: Jakubiak (Piórkowska) Rozalia
Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz
Рождение ребёнка
29.06.1910
Дочь: (Piórkowska) Franciszka
Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Piórkowska) Marianna
Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz
Рождение ребёнка
25.02.1918
Сын: Piórkowski Antoni
Отец ребёнка: Piórkowski Mateusz
Смерть
Неизвестно