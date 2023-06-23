Калабина (Бушмакина) Варвара Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калабина (Бушмакина) Варвара Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1924

Муж: Калабин Митрофан Андреевич

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1925

Сын: Калабин Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Калабин Митрофан Андреевич

Смерть
Неизвестно