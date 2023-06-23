Калабина (Бушмакина) Варвара Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1924
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1925
Сын: Калабин Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Калабин Митрофан Андреевич
Смерть
Неизвестно