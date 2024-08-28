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Лялькин Василий Иванович

Место рождения

Лялькино

Дата рождения

12.04.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1904 ст.

Отец: Лялькин Иоанн Петрович

Мать: Лялькина (Меринова) Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялькин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Лялькина (Антышева) Анна Ильинична

Лялькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялькина (Антышева) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
05.11.1923

Сын: Лялькин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Лялькина (Антышева) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
20.12.1926

Сын: Лялькин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Лялькина (Антышева) Анна Ильинична

Лялькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.05.1935

Дочь: Лялькина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Лялькина (Антышева) Анна Ильинична

Лялькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.11.1938

Дочь: Лялькина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Лялькина (Антышева) Анна Ильинична

Смерть
Неизвестно

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