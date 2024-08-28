Лялькин Василий Иванович
Место рожденияЛялькино
Дата рождения12.04.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1904 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялькин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Лялькина (Антышева) Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1923
Сын: Лялькин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Лялькина (Антышева) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
20.12.1926
Сын: Лялькин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Лялькина (Антышева) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
05.05.1935
Дочь: Лялькина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Лялькина (Антышева) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
06.11.1938
Дочь: Лялькина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Лялькина (Антышева) Анна Ильинична
Смерть
Неизвестно