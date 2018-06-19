Клюкина (Марушина) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Марушина) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1952

Дата смерти

19.06.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1917 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

1972 г.р.
1976 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1952

Отец: Марушин Иван Иванович

Мать: Марушина Елена Степановна

Рождение ребёнка
12.03.1972

Сын: Клюкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Клюкин Николай Александрович

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1976

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Клюкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
05.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Николай Александрович

Смерть
19.06.2018
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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