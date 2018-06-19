Клюкина (Марушина) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1952
Дата смерти19.06.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1952
Отец: Марушин Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1972
Сын: Клюкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Клюкин Николай Александрович
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1976
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Клюкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
05.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.2018
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область