Галушкина Валерия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалушкина Валерия Геннадьевна

Галушкина Валерия Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1979

Отец: Галушкин Геннадий Николаевич

Мать: Павлюк Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
30.12.2003

Сын: Филимонов Иван Витальевич

Отец ребёнка: Филимонов Виталий Внатольевич

Рождение ребёнка
31.07.2012

Дочь: Филимонова Анна Витальевна

Отец ребёнка: Филимонов Виталий Внатольевич