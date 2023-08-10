Галушкина Валерия Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1979
Отец: Галушкин Геннадий Николаевич
Мать: Павлюк Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
30.12.2003
Сын: Филимонов Иван Витальевич
Отец ребёнка: Филимонов Виталий Внатольевич
Рождение ребёнка
31.07.2012
Дочь: Филимонова Анна Витальевна
Отец ребёнка: Филимонов Виталий Внатольевич