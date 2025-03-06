Бурван Алексей Андреевич 27.04.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБурван Алексей Андреевич

Бурван Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1982

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1982

Отец: Бурван Андрей Анатольевич

Мать: Бурван (Криволапова) Светлана Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
17.08.2018

Жена: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.12.2021

Дочь: Бурван Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.