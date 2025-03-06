Бурван Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1982
Место жительства
Неизвестно
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
17.08.2018
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.2021
Дочь: Бурван Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности