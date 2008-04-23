Арчакова (Воробьёва) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрчакова (Воробьёва) Раиса Николаевна

Арчакова (Воробьёва) Раиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1935

Дата смерти

23.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1935

Отец: Воробьёв Николай Фёдорович

Мать: Воробьёва Варвара Степановна

Рождение ребёнка
14.11.1964

Сын: Арчаков Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Арчаков Валентин

Рождение ребёнка
20.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арчаков Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арчаков Валентин

Смерть
23.04.2008