Арчакова (Воробьёва) Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1935
Дата смерти23.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1935
Рождение ребёнка
14.11.1964
Сын: Арчаков Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Арчаков Валентин
Рождение ребёнка
20.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арчаков Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арчаков Валентин
Смерть
23.04.2008