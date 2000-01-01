Тимофеев Константин Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Константин Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Константин Прокопьевич

Мать: Валентина

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