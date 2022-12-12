Фисенко (Деркачёва) Марфа Германовна
Место рождения
Дата рождения01.07.1877 ст.
Дата смертиОколо 1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1896
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.
Сын: Фисенко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
09.02.1904 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
07.08.1906 ст.
Сын: Фисенко Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
27.08.1911
Сын: Фисенко Иван Владимирович
Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
30.11.1918 ст.
Сын: Фисенко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич
Смерть
Около 1965