Фисенко (Деркачёва) Марфа Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко (Деркачёва) Марфа Германовна

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

01.07.1877 ст.

Дата смерти

Около 1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

1899 г.р.
Скрыто настройками приватности
1906 г.р.
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности
1918 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
10.11.1896

Муж: Фисенко Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.

Сын: Фисенко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.02.1904 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.08.1906 ст.

Сын: Фисенко Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.08.1911

Сын: Фисенко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.11.1918 ст.

Сын: Фисенко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Фисенко Владимир Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Около 1965
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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