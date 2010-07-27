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Семенов Макар Павлович
Семенов Макар Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.2010
Пол
Мужской
Отец
Семёнов Павел Геннадьевич
1977 г.р.
Мать
Акборисова Татьяна Петровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2010
Отец:
Семёнов Павел Геннадьевич
Мать:
Акборисова Татьяна Петровна
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