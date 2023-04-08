Ермолаев Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Григорий Тимофеевич

Мать: не указана

Место жительства
1887
Урск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Ермолаева Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Ольга Петровна

Смерть
Неизвестно
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