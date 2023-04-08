Ермолаев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Григорий Тимофеевич
Мать: не указана
Место жительства
1887
Урск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Ермолаева Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Ольга Петровна
Смерть
Неизвестно