Портнягин Евгений Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПортнягин Евгений Олегович

Портнягин Евгений Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1985

Отец: Портнягин Олег

Мать: Купина Ирина Юрьевна