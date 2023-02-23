Федосья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья Дмитриева

Федосья Дмитриева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Пракофьев

Отец ребёнка: Пракофей Егоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Пракофьева

Отец ребёнка: Пракофей Егоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кабанов Фёдор Пракофьев

Отец ребёнка: Пракофей Егоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Галактион Пракофьев

Отец ребёнка: Пракофей Егоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Арина Пракофьева

Отец ребёнка: Пракофей Егоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Федора Пракофьева

Отец ребёнка: Пракофей Егоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Максим Пракофьев

Отец ребёнка: Пракофей Егоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
32
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пракофей Егоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close