Федосья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Пракофьев
Отец ребёнка: Пракофей Егоров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Пракофьева
Отец ребёнка: Пракофей Егоров
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Пракофей Егоров
Рождение ребёнка
1839
Сын: Галактион Пракофьев
Отец ребёнка: Пракофей Егоров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Арина Пракофьева
Отец ребёнка: Пракофей Егоров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Федора Пракофьева
Отец ребёнка: Пракофей Егоров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Максим Пракофьев
Отец ребёнка: Пракофей Егоров
Место жительства
1858
32
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пракофей Егоров
Смерть
Неизвестно