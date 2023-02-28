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Митрофанова Евгения Андреевна
Митрофанова Евгения Андреевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
23.01.1965
Пол
Женский
Отец
Митрофанов Андрей Владимирович
С 1966 г.р.
Мать
Митрофанова Лариса Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1965
Отец:
Митрофанов Андрей Владимирович
Мать:
Митрофанова Лариса Алексеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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