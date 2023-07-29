Черняков Антон Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняков Антон Юрьевич

Черняков Антон Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Снежана Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мила Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ольга Александровна