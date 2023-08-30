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зенин виктор анатольевич
зенин виктор анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Дата смерти
1997
Пол
Мужской
Отец
Зенин анатолий дмитриевич
1935 г.р.
Мать
анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец:
Зенин анатолий дмитриевич
Мать:
анастасия
Смерть
1997
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