зенин виктор анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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зенин виктор анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Зенин анатолий дмитриевич

Мать: анастасия

Смерть
1997
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