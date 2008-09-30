Новиков Борис Георгиевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1932
Дата смерти30.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1932
Рождение ребёнка
25.02.1951
Сын: Новиков Владимир Борисович
Мать ребёнка: Новикова Александра Федотовна
Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2008
Куликовский, Орловский муниципальный район, Орловская область