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Новиков Борис Георгиевич

Место рождения

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.02.1932

Дата смерти

30.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1932

Отец: Новиков Георгий Степанович

Мать: Новикова Татьяна Прокопьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.02.1951

Сын: Новиков Владимир Борисович

Мать ребёнка: Новикова Александра Федотовна

Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Александра Федотовна

Смерть
30.09.2008
Куликовский, Орловский муниципальный район, Орловская область