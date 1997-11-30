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Сметанин Виталий Иванович

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Место рождения

Новоселки, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.12.1928

Дата смерти

30.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1928

Отец: Сметанин Иван Николаевич

Мать: Сметанина Анастасия Давыдовна

Новоселки, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сметанина Людмила Ивановна

Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Александр Витальевич

Мать ребёнка: Сметанина Людмила Ивановна

Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанина Людмила Ивановна

Смерть
30.11.1997
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
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