Сметанин Виталий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.12.1928
Дата смерти30.11.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1928
Рождение ребёнка
15.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сметанина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанин Александр Витальевич
Мать ребёнка: Сметанина Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1997
Похороны
Неизвестно