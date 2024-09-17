Сигачёва Елена Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1900
Дата смерти30.06.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900
Отец: Сигачёв Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полунина Мария Александровна
Отец ребёнка: Полунин Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1928
Дочь: Полунина Нина Александровна
Отец ребёнка: Полунин Александр Григорьевич
Смерть
30.06.1966