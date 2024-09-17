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Сигачёва Елена Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1900

Дата смерти

30.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900

Отец: Сигачёв Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полунина Мария Александровна

Отец ребёнка: Полунин Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: Полунина Нина Александровна

Отец ребёнка: Полунин Александр Григорьевич

Смерть
30.06.1966

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