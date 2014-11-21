Лоренц (Матухина) Лариса
Место рожденияСеров
Дата рождения26.07.1968
Дата смерти21.11.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
21.11.2014
Серов
Причина смерти: Несчастный случай