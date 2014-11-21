Лоренц (Матухина) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоренц (Матухина) Лариса

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Место рождения

Серов

Дата рождения

26.07.1968

Дата смерти

21.11.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Серов
Рождение ребёнка
12.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.11.2014
Серов
Причина смерти: Несчастный случай
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