Севостьянова (Иванникова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевостьянова (Иванникова) Анастасия Григорьевна

Севостьянова (Иванникова) Анастасия Григорьевна

avatar

Место рождения

Тамбовская область, Петровский район, село Тыньково

Дата рождения

26.01.1926

Дата смерти

21.04.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область, Петровский район, село Тыньково
Рождение ребёнка
24.01.1958

Сын: Севостьянов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Севостьянов Иван Васильевич

Тамбовская область, Петровский район, село Тыньково
Смерть
21.04.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close