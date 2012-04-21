Севостьянова (Иванникова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияТамбовская область, Петровский район, село Тыньково
Дата рождения26.01.1926
Дата смерти21.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская область, Петровский район, село Тыньково
Рождение ребёнка
24.01.1958
Сын: Севостьянов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Севостьянов Иван Васильевич
Тамбовская область, Петровский район, село Тыньково
Смерть
21.04.2012