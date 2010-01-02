Ерошенко Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1937
Дата смерти02.01.2010
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1937
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Ерошенко Олег Геннадьевич
Мать ребёнка: Ерошенко Лариса
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Около 20.12.1971
Сын: Кириллов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ерошенко Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1973
Сын: Кириллов Владимир
Мать ребёнка: Ерошенко Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
10.02.1984
Дочь: Олеся Геннадьевна
Мать ребёнка: Ерошенко Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1990
Дочь: Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Ерошенко Надежда Константиновна
Развод
Неизвестно
Жена: Ерошенко Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерошенко Лариса
Смерть
02.01.2010