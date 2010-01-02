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Ерошенко Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1937

Дата смерти

02.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1937

Отец: Ерошенко Николай Терентьевич

Мать: Ерошенко Афанасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Ерошенко Олег Геннадьевич

Мать ребёнка: Ерошенко Лариса

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Около 20.12.1971

Сын: Кириллов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ерошенко Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1973

Сын: Кириллов Владимир

Мать ребёнка: Ерошенко Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
10.02.1984

Дочь: Олеся Геннадьевна

Мать ребёнка: Ерошенко Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1990

Дочь: Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Ерошенко Надежда Константиновна

Развод
Неизвестно

Жена: Ерошенко Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошенко Лариса

Смерть
02.01.2010
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