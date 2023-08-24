Борисов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Алексей Григорьевич
Мать: Борисова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Борисова Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Борисова Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Борисова Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Борисова Мавра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Мавра Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно