Борисов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Алексей Григорьевич

Мать: Борисова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Борисова Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Борисова Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Борисова Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Борисова Мавра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Мавра Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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