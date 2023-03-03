Аляпсков Арсений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: Аляпсков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Аляпсков Михаил Арсеньевич
Мать ребёнка: Аляпскова Неонила Исидоровна
Рождение ребёнка
14.04.1894
Сын: Аляпсков Георгий Арсеньевич
Мать ребёнка: Аляпскова Неонила Исидоровна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Крылова Анисия Арсеньевна
Мать ребёнка: Аляпскова Неонила Исидоровна
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Аляпскова Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Аляпскова Неонила Исидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно