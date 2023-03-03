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Аляпсков Арсений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: Аляпсков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Аляпсков Михаил Арсеньевич

Мать ребёнка: Аляпскова Неонила Исидоровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1894

Сын: Аляпсков Георгий Арсеньевич

Мать ребёнка: Аляпскова Неонила Исидоровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Крылова Анисия Арсеньевна

Мать ребёнка: Аляпскова Неонила Исидоровна

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Аляпскова Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Аляпскова Неонила Исидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляпскова Неонила Исидоровна

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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