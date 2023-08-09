Осташов Владимир Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташов Владимир Юрьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.11.1970

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1970

Отец: Осташов Юрий Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва