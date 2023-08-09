Осташов Владимир Юрьевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1970
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1970
Отец: Осташов Юрий Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности