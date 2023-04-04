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Семенова (Бунина) Мария Петровна
Семенова (Бунина) Мария Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1771
Дата смерти
25.12.1847
Пол
Женский
Отец
Бунин Пётр
1746 г.р.
Мать
Бунина (Лодыгина) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Бунин Пётр
Мать:
Бунина Анна
Смерть
25.12.1847
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