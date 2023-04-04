Семенова (Бунина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Бунина) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

25.12.1847

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Бунин Пётр

Мать: Бунина Анна

Смерть
25.12.1847
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